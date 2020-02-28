В Челябинске 29 февраля состоится акция памяти Бориса Немцова

В Челябинске состоится акция памяти Бориса Немцова, застреленного в Москве 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы соберутся почтить память политика в субботу, 29 февраля, в сквере имени Андреевского на пересечении улиц Доватора и Воровского. Акция будет проходить с 14 до 17 часов.

Организаторы заявляют, что митинг согласован и выступить смогут все желающие.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.02.20

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