Во время концерта Тани Булановой подрались солидные дамы (ВИДЕО)

В Рязани во время концерта Тани Булановой подрались дамы бальзаковского возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потасовка началась в первых рядах зрительного зала – прямо перед исполнительницей – во время песни «Не плачь». По всей видимости, дамы не поделили место. Кричали так громко, что заглушали даже музыку и голос певицы, подаваемые через усилители, а также хор подпевавших зрителей.

Дрались отчаянно: таскали друг друга за волосы, валили в проходе и лупили кулаками, как заправские участники боев без правил. К первоначальным участницам схватки вскоре подоспели еще несколько из задних рядов. Растащить солидных дам охране и находившимся рядом мужчинам удалось не сразу.

Видео драки очевидцы выложили в соцсетях

Рязань, Анастасия Палей

Рязань. Другие новости 28.02.20

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