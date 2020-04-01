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Среда, 1 апреля 2020, 08:35 мск

Новости Челябинск

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Просят вернуться: на южноуральских дорогах появились круглосуточные посты ДПС

На дорогах на границе Челябинской области с другими регионами выставили круглосуточные посты ДПС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждого въезжающего в область спрашивают, откуда и куда он едет, сообщают, что введен режим всеобщей самоизоляции, жителей других регионов просят вернуться домой.

Напомним, в Челябинской области, согласно официальным данным, подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом.

Челябинск, Павел Зварзин

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