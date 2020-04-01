30 тысяч за комментарий: в Челябинской области продолжают штрафовать за сообщения о коронавирусе

Южноуральца, рассказавшего о перекрытии города из-за коронавируса, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция Магнитогорска обнаружила фейк-сообщение в ходе проверки информации по размещенным в сети Интернет сведениям.

Выяснилось, что 34-летний магнитогорец в социальной сети «ВКонтакте» в комментариях к одной из публикаций сообщил о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города, которая была заведомо недостоверной. По данному инциденту в отношении него сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Материалы проверки направлены в Орджоникидзевский суд города Магнитогорска, который назначил мужчине наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность», – отметили в пресс-службе силового ведомства.

Главное управлением МВД России по Челябинской области призывает южноуральцев внимательно относится к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах информации, ориентироваться только на официальные источники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.20

Просят вернуться: на южноуральских дорогах появились круглосуточные посты ДПС. / Мэрия Челябинска решила под шумок коронавируса решить судьбу спорного участка городского бора. / Имбирная истерия докатилась до Южного Урала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»