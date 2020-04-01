Апрель на Южном Урале ожидают влажным и прохладным

Апрель в Челябинской области ожидают влажным и прохладным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в течение первых двух декад месяца дожди – разной степени интенсивности будут идти практически ежедневно. Первые возможны уже сегодня – на юге области.

В течение последней декады апреля осадки будут не столь интенсивными.

Температуру воздуха в целом по УрФО синоптики предсказывают выше нормы, но предварительные расчеты, сделанные, например, для Челябинска, показывают, что на следующей неделе днем возможны отрицательные температуры, а сильнее всего – до +17 – воздух может прогреться на последней неделе апреля. А до этого нас ждут температурные «качели»: дневные значения будут «скакать» от +5 до +10 и обратно.

Впрочем, напомним, что сбываемость месячных прогнозов невысока. А в ближайшие 3 дня южноуральцев ждут осадки (в четверг и пятницу – даже в виде мокрого снега). Сегодня столбики термометров поднимутся до +13 градусов. 2 апреля похолодает: не выше +7. № апреля будет чуть теплее – до +9.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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