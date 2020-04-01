Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области снова увеличилось

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из этих двадцати двое уже выздоровели: это первый, привезший инфекцию в регион, житель Миасса и жительница Магнитогорска. Остальные 18 находятся в больнице, заболевание у всех протекает в легкой форме.

В области выявлено еще пять первично положительных анализов. Материалы направлены на подтверждение в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.04.20

Апрель на Южном Урале ожидают влажным и прохладным. / В Магнитогорске завершено обследование дома, в котором взорвался газ. / 30 тысяч за комментарий: в Челябинской области продолжают штрафовать за сообщения о коронавирусе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»