Силовики нагрянули к крупному дорожному подрядчику Южного Урала

В рамках уголовного дела полиция ведет обыски у крупной челябинской компании с госконтрактами на полмиллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обыски проходят в ООО «Уралдорстрой» (ранее «ТПК ЯКК»).

Силовики пришли к дорожникам после возбуждения уголовного дела. По информации ряда источников, речь идет об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также возможном присвоении средств бюджета, выделенных в рамках реализации национального проекта «Безопасные дороги».

«Сегодня идут обыски с привлечением спецподразделений в жилищах директора организации Нвера Колозяна и других руководителей организации, а также в офисных помещениях фирмы, – цитирует Znak.com собственный источник в силовых ведомствах. – Силовиков могут интересовать возможные коррупционные связи коммерсантов во властных структурах. Руководители фирмы, скорее всего, будут задержаны».

Напомним, ТПК ЯКК ранее фигурировал в скандале с крупным контрактом на ремонт улично-дорожной сети Челябинска на сумму 827 миллионов рублей. Фирма выиграла торги, но мэрия так и не заключила с ней контракт, так как дорожники не смогли подтвердить наличие у них банковской гарантии. Челябинской УФАС даже направили материалы по аукциону в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту предоставления поддельной банковской гарантии. Однако, тогда в возбуждении уголовного дела было отказано, так как не удалось доказать факт предоставления документа.

Вместе с тем, фирма даже приняла опосредованное участие в реализации потерянного контракта: один из подрядчиков использовал для выполнения работ продукцию асфальтового завода компании. При этом ТПК ЯКК (в феврале этого года сменил название на ООО «Уралдорстрой») работал на других государственных и муниципальных контрактах в Челябинске и области, общая сумма которых и в прошлом, и в нынешнем году составляла без малого 500 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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