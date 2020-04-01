Спецпропусков нет, но на улицах могут задерживать: как в Челябинской области собираются контролировать соблюдение карантина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не исключил возможности, что южноуральцев, нарушающих режим самоизоляции, будут задерживать на улице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со вчерашнего дня в регионе введен режим всеобщей самоизоляции. Однако пока соответствующее постановление Роспотребнадзора не опубликовано, а это значит, что пока распоряжение губернатора носит не обязательный, а рекомендательный характер.

Тем не менее, губернатор Алексей Текслер настаивает на неукоснительном соблюдении запрета: не стоит даже возвращаться домой, если вы по каким-либо причинам оказались в другом месте: «Все, кто находится в квартирах, должны там находиться. Все, кто выехал на дачу или в другое место, должен оставаться по месту пребывания», – подчеркнул глава региона.

При этом он не исключает возможности того, что людей, нарушающих режим самоизоляции, могут задерживать на улицах: как только вступят в силу изменения в законодательство: «Возможны все меры принуждения для соблюдения самоизоляции», – подчеркнул Текслер.

Как люди будут доказывать, что они идут на работу или в магазин, который – так бывает – расположен в некотором отдалении от дома, пока не понятно: спецпропуска вводить не собираются (при этом челябинцы сообщают, что у них уже требуют пропуска) и все наджеды возлагают на сознательность граждан.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.04.20

Сами виноваты: власти Челябинской области назвали причины ужесточения мер. / Силовики нагрянули к крупному дорожному подрядчику Южного Урала. / Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области снова увеличилось. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»