В лесах Южного Урала начался пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон объявили в лесах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, подписано распоряжение о начале пожароопасного сезона в лесах региона с 1 апреля 2020 года.

Напомним, в прошлом году пожароопасный сезон начался 5 апреля и завершился 1 ноября. На территории лесного фонда было ликвидировано 534 пожара на площади более 9 тысяч гектаров. Всего на тушении задействовали 6983 человека и 2417 единиц техники.

Как сообщил начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров, площадь пожаров на территории лесного фонда региона в 2019 году сократилась в два раза. По его словам, этому способствовали принятые меры профилактики и своевременное введение особых противопожарных режимов. Начальник управления также добавил, что оперативность обнаружения лесных пожаров остается на высоком уровне: в день обнаружения ликвидировались 99% лесных пожаров.

«Благодаря выделенным из федерального бюджета средствам в рамках национального проекта «Экология» и софинансированию из областного бюджета, в 2019 году мы провели самое масштабное за последние 10 лет обновление техники лесопожарных формирований – приобретено 107 единиц. В этом году планируем приобрести еще 49. Это малые лесопатрульные комплексы, трактора, микроавтобусы. Кроме того, мы активно внедряем систему видеонаблюдения за природными пожарами», – сказал Сергей Лавров.

На пожароопасный период 2020 года предусмотрена группировка сил и средств в количестве более 4 тысяч человек и почти 2 тысяч единиц техники. Это лесопожарные станции лесхозов, силы областной противопожарной службы, подразделения МЧС, арендаторы лесных участков, а также организации различных форм собственности, которые будут привлекаться при массовых загораниях и чрезвычайных ситуациях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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