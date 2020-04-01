Улицы и парки Челябинска дезинфицируют с помощью авиационного двигателя (ВИДЕО)

В Челябинске дороги и парки обрабатывают антисептическим раствором.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города осуществляется обработка улично-дорожной сети города, объектов обустройства улично-дорожной сети города, искусственных сооружений, расположенных на территории города.

Для обработки используют аэродромную спецтехнику и раствор перекиси водорода.

Сегодня, 1 апреля, спецраствором планируется обработать проспект Победы, улицы Комарова, Энгельса, Цвиллинга, Блюхера, Гагарина, Кирова, Шоссе металлургов, Черкасскую, Богдана Хмельницкого, Сталеваров, 60 лет Октября, Машиностроителей, Кузнецова, Новороссийскую, Героев Танкограда, Танкистов, Кулибина, Хохрякова, Мамина, Российскую, Чайковского, Косарева, Краснопольский проспект, улицы профессора Благих, Шагольская, Индивидуальная, 50 лет ВЛКСМ, Румянцева, Салютная.

Также повторно машины пройдут по маршрутам Свердловский проспект – проспект Ленина – Блюхера и Комсомольский проспект – Братьев Кашириных – Университетская набережная.

Кроме того, сегодня начали обработку спецсредствами городских парков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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