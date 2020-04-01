На Урале выясняют подробности гибели младенца с заболеванием дыхательных путей

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели десятимесячного ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело младенца было обнаружено в одном из частных домов Еманжелинска 2 марта. В ходе доследственной проверки выяснилось, что причина смерти могла быть криминальной.

По одной из версий, причиной смерти могло послужить заболевание дыхательных путей. Однако, пока неизвестно, почему ребенок мог не получить своевременное лечение: из-за халатности врачей или отказа матери младенца от его госпитализации.

Уголовное дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

В пресс-службе регионального минздрава информацию комментировать не стали, уточнив, что не имеют права давать комментарии до окончания расследования уголовного дела. В следственном управлении СКР по Челябинской области обещали дать комментарий позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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