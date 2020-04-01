Росимущество махнуло рукой на уникальный памятник культуры Троицка

Прокуратура Троицка добивается сохранения Пассажа братьев Яушевых.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка с привлечением специалистов МТУ Росимущества, государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, МБУ «Троицкий краеведческий музей», управления по культуре Троицка, председателя ЧРОО «Центр поддержки гражданских инициатив» провело проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия в здании Пассажа братьев Яушевых.

Установлено, что памятник культуры находится в неудовлетворительном состоянии: наблюдаются грибковые образования, локальные разрушения штукатурного слоя до кирпичной кладки, отслоения окрасочного слоя, имеются повреждения кровельного покрытия, частично отсутствует остекление, в подвале необходима откачка воды.

Собственником Пассажа Яушевых является Российская Федерация, от имени собственника здания на территории Южного Урала выступает межрегиональное территориальное управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях.

«До настоящего времени меры по сохранности объекта культурного наследия не приняты, реконструкция объекта, мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего разрушение объекта, не проводятся, поддержание здания в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии не осуществляется», – констатируют представители прокуратуры.

В связи с этим, прокурор города обратился в суд с требованиями обязать межрегиональное территориальное управление Росимущества принять меры, направленные на обеспечение сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта для современного использования, а также заключить договор охраны объекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.20

На Урале выясняют подробности гибели младенца с заболеванием дыхательных путей. / В России выявлено еще 440 больных коронавирусом, в Москве число зараженных приблизилось к 2000. / В отчаянии спешат «допилить» все, что можно: экономика на грани катастрофы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»