Собак выгуливать можно, детей – нельзя: южноуральские власти ответили на основные вопросы, связанные с обязательной самоизоляцией

В правительстве Челябинской области ответили на основные вопросы, связанные с режимом обязательной самоизоляции.

Как уже сообщал «Новый День», распоряжение о введении режима 31 марта подписал губернатор Алексей Текслер. Пока соответствующий документ не опубликует главный санитарный врач области, все ограничительные меры носят рекомендательный характер.

Итак, согласно распоряжению губернатора граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и транспорте, кроме легкового такси.

Также граждане обязаны не покидать места проживания за исключением особых случаев, а именно:

обращение за экстренной медицинской помощью;

прямая угроза жизни и здоровью;

следование к месту (от места) работы;

осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории области, в случае если она не приостановлена в соответствии с распоряжением;

оказание транспортных услуг;

услуг доставки;

следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена распоряжением правительства области;

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

вынос отходов до ближайшего места накопления отходов.

Органы государственной власти, организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в здании.

В регионе не будут работать объекты торговли, общественного питания и услуг, которые массово посещают граждане. Также временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и иных подобных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Кроме того, временно приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения браков, усилен дезинфекционный режим на работающих предприятиях.

Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы, связанные с этими и другими мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Будет ли представлен список организаций, которым разрешено работать?

На сегодняшний день в регионе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости. Также продолжают работать городские и областные службы, необходимые для жизнеобеспечения.

Если деятельность предприятия или организации связана с обеспечением деятельности предприятий или организации, деятельность которых не приостановлена, по вопросу формирования перечня таких предприятий можно обращаться на «горячую линию» Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области по телефону 8 (351) 214‑14-63, а также на электронную почту minprom74@mail.ru. Перечень таких предприятий формируется и обновляется в оперативном режиме. По вопросам поддержки работодателей действует телефон «горячей линии»: 8-800-350-24-74.

Будут ли ограничения на вход в общественный транспорт?

Общественный транспорт продолжит работать, но в сокращенном режиме. Скорректирована регулярность маршрутов на основе данных пассажиропотока и востребованности тех или иных маршрутов в определенные часы.

Можно ли передвигаться на такси?

Службы такси продолжат работать с соблюдением необходимых мер безопасности.

Можно ли передвигаться по территории Челябинской области?

Да, можно. Но только на личном или общественном транспорте с соблюдением всех мер предосторожности и в особых случаях:

обращение за экстренной медицинской помощью;

прямая угроза жизни и здоровью;

следование к месту работы;

осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории области, в случае если она не приостановлена в соответствии с распоряжением;

оказание транспортных услуг;

услуг доставки;

следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена распоряжением правительства области;

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

вынос отходов до ближайшего места накопления отходов.

Будет ли разрешено выходить на спортивные площадки у дома для занятия спортом?

Временно запрещено. Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах.

Как будут работать поликлиники?

Все медицинские организации переходят на работу в особом режиме: временно приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация, приостановлена плановая госпитализация в дневные стационары (за исключением экстренных случаев). Чтобы не создавать очередей в поликлиниках, при появлении признаков заболевания вызывайте врача на дом. По всем вопросам обращайтесь по телефону в регистратуру медучреждения.

Можно ли выходить на улицу погулять с ребенком в коляске?

Для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции. Поэтому такие прогулки временно запрещены.

Как теперь быть пожилым гражданам, которым в поликлинику на общественном транспорте надо ехать?

Для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции, особенно пожилым людям. В случае плохого самочувствия нужно вызвать врача на дом без посещения медицинских учреждений.

Что будет с плановыми операциями пациентов?

Решение о проведении плановых операций принимает ваш лечащий врач – только он может определить, действительно ли существует необходимость проводить плановую операцию во время повышенной опасности заражения коронавирусом.

Могу ли я ли съездить к родственникам для оказания им помощи?

Только в случае необходимости оказания экстренной помощи, прямой угрозы жизни и здоровью. Во всех остальных случаях Вы можете помочь родственникам, заказав все необходимое онлайн.

Что делать с похоронами?

Ритуальные мероприятия разрешено проводить согласно сложившимся традициям. Но важно не допускать массового сбора людей, соблюдать все меры безопасности и отказаться от проведения поминок.

Планируются ли меры дезинфекции улиц, дворов, домов?

Да, городские службы в муниципалитетах Челябинской области уже начали эту работу. Магистрали, остановки, перила в городах обрабатывают. Управляющие компании проведут работу в домах.

Какие меры будут применять к нарушителям самоизоляции?

Административный штраф. Если повлечет заражение и смерть другого лица, уголовная ответственность.

Если нет служебного удостоверения, как доказать, что добираешься до места работы?

Получить от работодателя справку с места работы свободного образца, с указанием вида выполняемой трудовой деятельности и режима работы.

На каком расстоянии от места пребывания можно посещать магазин? Или для приобретения продуктов и товаров первой необходимости можно посещать любой?

Для вашей безопасности необходимо выбирать наиболее близкие к дому магазины, минимизировав возможность заболеть. Для удобства и безопасности граждан работают удобные сервисы доставки продуктов и готовой пищи.

Как быть самозанятым? Например, репетиторы, кондитеры, фитнес-тренеры. Им можно выходить? Можно ли посещать ученикам репетиторов на дому?

Все уроки необходимо перевести в онлайн режим. Услуги, которые невозможно оказать удаленно, необходимо приостановить.

Работодатель вынуждает выходить на работу. Куда обращаться?

Важно понимать, что деятельность ряда организаций и предприятий в соответствии с распоряжением правительства не остановлена. За защитой трудовых прав можно обратиться в Государственную инспекцию труда в Челябинской области по телефону 8-(351) 237-08-32.

А что будет с образованием? Будет ли обязательное дистанционное обучение: впереди годовые контрольные и экзамены 9 и 11 классов?

Текущая неделя для всех образовательных учреждений – выходная. Обязательное дистанционное обучение планируется в зависимости от развития ситуации с пандемией. Годовые контрольные будут смещены по срокам. Права обучающихся будут обеспечены равным образом на всей территории Российской Федерации.

Можно ли посещать медучреждения для получения плановой помощи?

На данный момент приостановлена плановая госпитализация в дневные стационары (за исключением пациентов с онкологическими заболеваниями и случаями, связанными с прерыванием беременности), а также в круглосуточные стационары терапии, пульмонологии, инфекции и педиатрии. Листки нетрудоспособности оформляются дистанционно, без посещения медицинской организации. Дистанционно выписываются лекарственные препараты.

Какие службы имеют право остановить на улице и узнать причину ухода из дома? Нарушение домашнего режима самоизоляции: какие штрафы предусмотрены и кто их будет накладывать?

Любые официальные представители власти, которые имеют удостоверение и представятся в установленном порядке.

Специальная разметка для магазинов в Челябинске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции?

Ответственность за соблюдение мер социальной дистанции, описанных в распоряжении правительства Челябинской области, лежит на магазинах и торговых точках. Они обязаны обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в здании.

Пропуска в Челябинске в период самоизоляции: кто может получить и где. Нужно ли держать этот пропуск всегда при себе?

Пропускной режим в настоящее время не введен. В случае необходимости его принятия порядок введения режима спецпропусков, их выдачи и использования будут описаны в специальном регламентирующем акте.

Доставка бесплатных лекарств в Челябинске в период самоизоляции: как оформить заказ и когда привезут домой?

Доставкой бесплатных медикаментов для граждан пожилого возраста на данный момент занимается социальная служба помощи и волонтеры.Людям старшего поколения нельзя выходить на улицу для их безопасности. Для одиноко проживающих граждан старше 65 лет организована бесплатная доставка продуктов, лекарств и помощь в оплате услуг ЖКХ. Получить услугу можно, обратившись на круглосуточную единую горячую линию по телефонам 8-919-304-63-00 и 8-912-806-84-96.

Система контроля соблюдения домашнего режима: как работает и что представляет собой? Будут ходить по квартирам? Звонить по телефону?

Это вопрос самодисциплины. Меры самоизоляции позволяют обезопасить жизнь и здоровье граждан. В ближайшее время будет принят пакет мер административной и уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе за невыполнение ограничительных мер.

Всеобщий режим самоизоляции в Челябинской области: до какого числа продлится и как будет действовать?

Режим будет действовать столько, сколько потребуется для преодоления опасности.

Как будут работать стоматологические кабинеты?

Приостановлена работа стоматологии, за исключением случаев неотложной и экстренной помощи. С острой зубной болью можно обращаться в стоматологические клиники по месту жительства.

Салоны красоты, маникюр, парикмахерские, мастерские по ремонту обуви тоже закроют?

Закроют все места, куда клиенту нужно приходить лично. Организации, которые оказывают услуги дистанционно, смогут продолжать работу.

Будут ли работать магазины зоотоваров, зооклиники?

Ветеринарные клиники будут работать. Кроме того, по многочисленным просьбам владельцев домашних животных было принято решение о том, что будут открыты и зоомагазины. Многим питомцам требуются специальные корма и товары, которые нельзя купить в обычном супермаркете, поэтому зоомагазины продолжат работу.

В каком режиме будут работать центры госуслуг?

Все Многофункциональные центры будут закрыты с 29 марта по 3 апреля включительно. О режиме работы МФЦ в дальнейшем будет сообщено дополнительно.

Что делать с путевками на санаторно-курортное лечение?

Организация отдыха граждан приостанавливается. По решению Правительства России с 28 марта в стране закрываются все санатории и дома отдыха в курортных зонах. Ранее выданные путевки будут перенесены на более поздний срок.

Может ли пожилой человек во время режима самоизоляции пойти на улицу, чтобы заплатить за услуги ЖКХ или сделать покупки в магазине?

Людям старшего поколения нельзя выходить на улицу для их безопасности. Для одиноко проживающих граждан старше 65 лет организована бесплатная доставка продуктов, лекарств и помощь в оплате услуг ЖКХ. Получить услугу можно, обратившись на круглосуточную единую горячую линию по телефонам: 8-919-304-63-00 и 8-912-806-84-96.

Как оформить листок нетрудоспособности, если Вы на самоизоляции?

Электронный больничный можно оформить дистанционно – без посещения поликлиники. Кроме того, временный порядок дает возможность удаленно оформить электронный больничный на себя и совместно проживающих работающих граждан. Для этого необходимо подать заявление и приложить документы (скан паспорта с отметкой о пересечении границы, проездные документы, сканы документов, подтверждающих совместные проживание с лицом, прибившим из страны с зарегистрированными случаями коронавируса) на сайте fss.ru (вход через ЕСИА. Для заполнения используется учетная запись на портале Госуслуг). Электронный лист нетрудоспособности будет оформлен на 14 дней. Номер электронного больничного работник может сообщить работодателю сам. Выплата пособий происходит в два этапа: за первые 5 рабочих дней (7 календарных) дней и после окончания временной нетрудоспособности за оставшиеся больничные дни.

Челябинск, Светлана Намская

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