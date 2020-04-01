Магнитогорскому Гипромезу исполнилось 80 лет

1 апреля исполняется 80 лет Магнитогорскому Гипромезу. Этот крупнейший институт комплексного проектирования является давним партнером и генеральным проектировщиком Магнитогорского металлургического комбината.

Магнитогорский Гипромез был создан 1 апреля 1940 года приказом директора ММК Григория Носова № 157 от 29.03.1940 г. по решению Народного Комиссариата Черной металлургии СССР «в целях упорядочения и повышения технического уровня промышленного и жилищно-гражданского строительства на Магнитогорском металлургическом комбинате». Первоначально он был Магнитогорским филиалом Гипромеза (Государственный институт по проектированию металлургических заводов), а в 1957 году стал самостоятельным институтом – Магнитогорским Гипромезом.

Сегодня АО «Магнитогорский Гипромез» является одним из лидеров проектно-изыскательских организаций России и стран СНГ. Институт осуществляет комплексную разработку предпроектной, проектно-изыскательской, конструкторской документации и отдельных ее частей на всех стадиях проектирования для всех видов инвестиционной деятельности (новое строительство, реконструкция, расширение, капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение и т.п.) металлургических и других промышленных предприятий, объектов жилищно-гражданского и дорожного строительства, сельского хозяйства. Общая численность сотрудников института составляет 1000 человек. В их числе специалисты, награжденные Премией Правительства РФ, грамотами Министерств, имеющие звания: «Заслуженный металлург РФ», «Заслуженный строитель РФ», «Заслуженный экономист РФ», члены Союза архитекторов, Почетные металлурги, Почетные строители, Почетные энергетики России.

Вся история Магнитогорского Гипромеза неразрывно связано с историей развития Магнитогорского металлургического комбината, для которого институт с момента своего возникновения и по настоящее время выступает генеральным проектировщиком. Первой крупной работой стал технический проект достройки первой очереди комбината. Одновременно филиалу была поручена застройка правобережной части города и отдельных планировочных узлов левого берега. Однако эти планы прервала Великая Отечественная война, во время которой Гипромез переключился на решение задач, связанных с военной промышленностью. В город прибывало множество эвакуированных предприятий, и все их надо было успеть «вписать» в проект металлургического комбината. Чаще всего проектирование объекта велось одновременно со строительством, и нередко утром на стройку доставлялись ватманы, выполненные ночью.

В рекордные сроки были выполнены проекты перевода цехов на выпуск броневой стали и другой военной продукции, установки эвакуированного оборудования, наращивания мощностей основных цехов комбината, разработки новых участков добычи железной руды на горе Магнитной, строительства коксовых батарей, самых крупных в Европе пятой и шестой домен.

В 1947 году в основном силами Магнитогорского филиала Гипромеза разработано проектное задание на полное развитие комбината с объемом производства в 3,9 миллиона тонн чугуна, 5 миллионов тонн стали и 3,9 миллиона тонн проката. Гипромез стал организатором всех проектных работ не только по ММК, но и по другим предприятиям: заводу горнорудного оборудования, метизно-металлургическому и калибровочному, стекольному, цементному заводам, швейной фабрике.

В послевоенное время в Магнитогорске стала острой потребность в гражданском проектировании, поэтому в ведении Магнитогорского филиала Гипромеза были не только жилые и общественные здания, но и инженерные сети, мосты, комплексное озеленение и благоустройство. В городе развернулась масштабная застройка правого берега. Общее руководство и организация проектирования типовой жилой застройки, а также многих крупных городских объектов – Центрального стадиона, железнодорожного вокзала, ДК металлургов, больницы на Набережной – были выполнены специалистами Магнитогорского филиала Гипромеза, ставшего в 1957 году самостоятельным институтом.

В 60-е и 70-е годы деятельность Гипромеза была сосредоточена на обновлении металлургического производства. За крупнейшие проекты – перевод мартеновских печей на двухванные сталеплавильные агрегаты и комплекс стана 2500 холодной прокатки сотрудникам Магнитогорского Гипромеза присуждены Государственные премии СССР и премии Совета Министров СССР, медали ВДНХ и переходящее Красное Знамя всесоюзных соцсоревнований.

В непростые годы рыночных преобразований Магнитогорским Гипромезом был взят курс на создание комплексного института, в состав которого вошли высококвалифицированные специалисты проектно-конструкторского центра ММК и других организаций. Институт освоил много новых видов деятельности и сегодня прочно занимает лидирующие позиции на рынке проектной продукции.

Ключевую роль для Магнитогорского Гипромеза по-прежнему играет сотрудничество с ПАО «ММК» в реализации проектов по техническому перевооружению производства. В новом веке в числе крупных проектов модернизации производства на комбинате, в которых принимал участие Гипромез, можно назвать реконструкцию аглофабрик и доменных печей, проекты по строительству двухклетевого реверсивного стана, агрегата непрерывного горячего цинкования и нанесения полимерных покрытий. Отдельно стоит отметить масштабные проекты по строительству комплекса по производству толстолистового проката (стан 5000) и новейшего комплекса холодной прокатки стального листа (стан 2000). Один из последних крупных проектов – строительство новой аглофабрики №5 ПАО «ММК», вошедшей в строй в июле прошлого года. Проект «ПАО «ММК». ГОП. Строительство новой аглофабрики», представленный АО «Магнитогорский Гипромез» на Международный профессиональный конкурс Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) на лучший проект 2019 года стал победителем в номинации «Лучший проект объекта промышленного назначения».

И это далеко не первая подобная награда, полученная институтом за создание проектов различных промышленных объектов. Причем не только на предприятиях Группы ММК. Проекты АО «Магнитогорский Гипромез» реализованы на многих предприятиях Челябинской области и других регионов России. География заказчиков института охватывает Республику Башкортостан, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Свердловскую, Липецкую, Вологодскую, Тюменскую области и другие регионы страны. В портфолио института немало и объектов социального назначения – спортивных, многофункциональных, медицинских объектов, дорог, культовых сооружений, объектов градостроительства и социальной инфраструктуры.

АО «Магнитогорский Гипромез» имеет колоссальный опыт в проектировании объектов промышленного и гражданского строительства самой высокой сложности, наработанные компетенции в самых различных областях и высокопрофессиональный коллектив проектировщиков. Всё это делает его одной из самых авторитетных организаций на рынке проектных работ, признанным лидеров среди проектных и изыскательских организаций страны.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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