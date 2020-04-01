Недетская история: ростовщиков поймали на эксплуатации образа несовершеннолетних

Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу финансовых услуг с образом ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, реклама челябинской финансовой организации распространяется в Еманжелинском районе в поселке Зауральский на рекламной конструкции и листовках.

Реклама содержит следующие сведения: «0,5 % в день *Микрозаймы предоставляются в сумме от 1000 до 30 000 рублей срок возврата – от 1 до 30 дней; под 05, % в день, полная стоимость потребительского микрозайма до 182,500%; Без скрытых комиссий, штрафов, пени ООО МКК «ЭТНА» 454007 г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 57 А…Адрес выдачи займов: Челябинская область, п. Зауральский, ул. 3-й Квартал…».

«По мнению ведомства, использование образа несовершеннолетнего с пачкой денежных купюр в рекламе финансовых услуг может рассматриваться как отсутствие части существенной информации об условиях использования объекта рекламирования. Так, законодательством не предусмотрены полномочия несовершеннолетних на пользование услугами кредита или займа», – сделали вывод антимонопольщики.

При этом изображением мальчика, держащего в руках деньги, может создать впечатление, что финансовыми услугами могут воспользоваться несовершеннолетние.

Также Челябинское УФАС России считает, что указанная реклама побуждает несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц приобрести рекламируемый товар, а также создает искаженное представление о доступности товара для семьи с любым уровнем достатка.

Аналогичное мнение высказали члены Экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России.

Ведомства выдало предписание о прекращении распространения данной рекламы. В отношении нарушителя будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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