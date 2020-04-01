ММК-Метиз предпринимает меры по нераспространению коронавируса

На дочернем предприятии ПАО «ММК» принимают серьезные меры по нераспространению коронавируса, работники ответственно относятся к своему здоровью.

«В ОАО «ММК-МЕТИЗ» создан оперативный штаб под председательством директора Александра Мухина, – рассказывает начальник отдела труда и промышленной безопасности завода Алексей Васючков. – В каждом подразделении сформированы рабочие группы под руководством начальника подразделения и назначены лица, ответственные за сбор и предоставление всей актуальной информации по коронавирусной инфекции (COVID-2019) и мероприятиях, направленных на профилактику заболевания».

Все водители, иногородние специалисты проходят медицинский осмотр до въезда на территорию завода на предмет первичных признаков заболевания. Организовано ежесменное доведение до работников информации по эпидемиологической обстановке, правилам личной гигиены, вновь введенных в действие распорядительных документах в РФ посредством размещения информации в мессенджерах, в сетевой папке.

Столовые, санитарно-бытовые помещения обеспечены средствами личной гигиены (мыло, гель, салфетки и т.п.). Введен запрет на заказ и пронос доставочной еды (пицца, роллы, суши и т.д.) на территорию ОАО «ММК-МЕТИЗ», на приветственные рукопожатия, объятия и поцелуи в щеку. Очные совещания переводятся в аудио и видеоформате.

«Введена блокировка электронного пропуска работников, убывших и/или прибывших из отпуска из-за границы до выдерживания ими режима самоизоляции в течении 14 календарных дней с даты возвращения в Россию и подтверждения отсутствия заболевания ОРВИ, – говорит Алексей Васючков. – Совместно с клининговой компанией в структурных подразделениях производится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. При этом особое внимание уделяется обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники)».

Прекращено направление работников структурных подразделений на обучение в «Школу безопасности» по курсу «Осознанная безопасность» и другим обучающим программам в АНО «КЦПК Персонал».

Работники структурных подразделений обеспечиваются средствами защиты и личной гигиены, в том числе респираторами. Приобретается оборудование для организации контроля температуры тела персонала на проходных (тепловизор, штатив, переходник). Перед проходными для выдерживания социального дистанцирования нанесена разметка.

Часть персонала переведена на работу посредством удаленного доступа.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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