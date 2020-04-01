Если они есть, то их сразу нет: маски, переданные в аптеки Челябинской области, обнаружить не удалось

Минздрав Челябинской области сообщил о передаче в сеть государственных аптек партии одноразовых медицинских масок – около 57 тысяч штук.

Корреспонденты РИА «Новый День», обзвонили десяток подразделений Областного аптечного склада (ОАС) в разных частях Челябинска – на ЧТЗ, на северо-западе, в Ленинском, Калининском и Центральном районах. И практически везде получили ответ: «Масок не завозили». Лишь в одной аптеке сообщили: «Сегодня пришли, но мы их отдали в детский дом».

Узнать, куда все-таки поступили маски не получилось и с помощью официального сайта ОАС: по указанному телефону единой сети автоинформатор ласково предлагают: «Оставьте голосовое сообщение после звукового сигнала».

А на запрос «маски медицинские» сам сайт выдает следующее:

Выяснить, как распределили партию из 57 тысяч штук, не удалось и у руководства ОАС. Те, до кого мы смогли дозвониться, заявили, что вопросами обеспечения не занимаются, а по указанным ими телефонам трубку никто не взял.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.04.20

Недетская история: ростовщиков поймали на эксплуатации образа несовершеннолетних. / Россию штормит от коронавируса: россияне впали в депрессию, власть проваливает «проверку на прочность». / Госдума отменила голосование по отклоненному законопроекту «единороссов». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»