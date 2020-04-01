Властям Южного Урала предложили обнулить налоги и проценты и ввести продуктовые карточки

Правительство Челябинской области призвали оставить бизнесу налог на прибыль за 2019 год и ввести карточки для малоимущих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с открытым письмом к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обратились депутат Калининского районного собрания Елена Вахтина и экс-депутат Дмитрий Довженко.

«Запас прочности у жителей Челябинска и области намного меньше относительно скажем соседей из Екатеринбурга и Тюмени. И ситуация настолько критическая, что полумеры нас не спасут в данном периоде пандемии и при выходе из нее», – предостерегают областные власти представители городского сообщества.

При этом челябинцы уверены, что необходимо не заниматься централизованным перераспределением денег через дотации и субсидии, а «оставить максимальный объем финансовых средств на счетах компаний, обеспечивая таким образом достаточную ликвидность, чтобы облегчить борьбу с «ползучей» рецессией, переходящей в полномасштабный кризис». Между тем, «сейчас существует опасность того, что крупный бизнес, на правах монополиста, перестанет платить по своим обязательствам и начнёт аккумулировать деньги с целью собственного выживания и дальнейшего развития, что может вызвать цепочку неплатежей и ухудшение ситуации. Уже через месяц малый и большая часть среднего бизнеса перестанут существовать», опасаются общественники.

При этом, с учетом того, что на счетах корпораций и банков, а также населения, сейчас находится около 100 триллионов рублей, а уровень резервов Российской Федерации достигает 590 миллиардов американских долларов, предлагаемые меры обеспечены достаточными ресурсами, уверены авторы письма.

Так, для поддержки малого и среднего бизнеса они предлагают оставить налог на прибыль за 2019 год предприятиям вместо того, чтобы его собирать, а затем снова распределять. «То есть нужно фактически освободить бизнес от уплаты налога на прибыль за 2019 год», – констатируют авторы письма.

Кроме того, предлагается установить нулевую ставку налога на прибыль на весь 2020 год, вернуть переплаченный НДС на счета компаний, так как у части бизнеса годами «висит» переплата по этому налогу. Также авторы предлагают установить на весь 2020 год нулевую ставку по НДС, страховым взносам, наложить мораторий на выплату любых процентов по кредитам и погашение любых кредитов на 2020 год, снять дополнительные требования к банкам на обязательное резервирование под кредитные сделки.

Наконец, авторы обращения считают необходимым заморозить минимум на полгода с последующей реструктуризацией минимум на 3 года коммунальных платежей в пользу ресурсоснабжающих организаций, установить мораторий на уплату транспортного и земельного налога за 2019 и 2020 годы, а также обнулить ставку по налогу на все движимое и недвижимое имущество.

В качестве мер поддержки населения челябинцы предлагают аналогичную «заморозку» с последующим реструктурированием платежей в пользу ресурсоснабжающих организаций, мораторий на рост услуг ЖКХ на три года, фиксацию долгов перед банками и их реструктуризацию либо выкуп этих долгов, субсидирование ставок по ипотеке либо перекредитование государством под 2%-3%.

Кроме того, авторы считают необходимым выдать продуктовые карточки на 5 тысяч рублей малоимущим и пенсионерам с доходом менее 20 тысяч рублей в месяц на человека. В случае продолжения пандемии на территории области больше месяца – повторить выдачу карточек на следующий аналогичный период. А также выдать субсидии на каждого ребенка до 16 лет в размере 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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