Плюс один: свежая статистика по коронавирусу в Челябинской области

В Челябинской области подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего на сегодняшний день в регионе зафиксирован 21 заболевший. Число первичных положительных анализов – 7: за прошедшие сутки добавились 3.

У большинства заболевание протекает в легкой форме, у двух – течение средней тяжести: у них диагностирована пневмония. Подключать к аппарату ИВЛ их пока не требуется.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 02.04.20

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