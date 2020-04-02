В Челябинске приставы закрыли фирму, нарушившую самоизоляцию

В Челябинской области судебные приставы начали закрывать предприятия, нарушающие распоряжение властей о режиме самоизоляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, приостановлена деятельность парикмахерской.

«Причина назначенного наказания – нарушение индивидуальным предпринимателем распоряжения правительства Челябинской области об ограничениях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Рассмотрев протокол специалиста Роспотребнадзора, Курчатовский районный суд Челябинска признал вину предпринимателя и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 15 суток», – уточнили в ведомстве.

Проверка была проведена 29 марта – после официального приостановления на территории Челябинской области работы фитнес-центров, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов. Как следует из материалов проверки, в парикмахерской, расположенной на улице Молодогвардейцев, 29 марта с 11 до 12 часов дня оказывались услуги населению, в частности стрижка волос и маникюр.

Судья квалифицировал действия предпринимателя как «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий».

Исполнительный документ о приостановлении деятельности поступил в Курчатовский отдел судебных приставов 1 апреля. В этот же день сотрудники ведомства навестили парикмахерскую, где, как оказалось, предприниматель оказывала услуги не только парикмахерской, но и мини-ателье. «Несмотря на запрет, в этот день в помещении были люди вместе с хозяйкой. Все они что-то шили», – рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Предпринимательницу ознакомили с процессуальными документами, после чего всех попросили удалиться. Дверь опечатана, контроль исполнения постановления суда будет вестись на регулярной основе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.04.20

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