«Нужно с мужьями работать!» Продавать алкоголь на Южном Урале не запретят

Власти не собираются запрещать продажу алкоголя в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы жалуются, что с введением ограничительных мер резко выросло число пьяных и употребляющих алкоголь. «Третий день пьют на опустевшей детской площадке», – пишут жители Челябинска в соцсетях. «У нас очень тихий двор, но с воскресенья – как стемнеет – каждый день пьяные крики чуть ли не до утра».

Губернатор Алексей Текслер заявил, что он не видит необходимости вводит ограничения по продаже алкоголя: «Только очереди создадим».

А журналистке, рассказавшей, что накануне в ее дворе реанимация забрала двух мужчин, вышедших из алкомаркета: «На ногах не стояли», резко ответил: «Вашим подругам нужно с мужьями работать в домашних условиях, чтобы такие факты не происходили».

Челябинск, Павел Зварзин

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