В Челябинской области поймали подростков с карманами, набитыми «синтетикой»

В Челябинской области двум подросткам предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, двум подросткам 16-17 лет предъявлено обвинение в покушение на незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору.

«По версии следствия, в марте этого года двое несовершеннолетних жителей Сосновского района, распространяли наркотики путем бесконтактного сбыта, у подростков изъято 19 свертков-«закладок» с наркотиком синтетической группы. Один из обвиняемых уже имел криминальный опыт и был осужден к условному сроку наказания за покушение на убийство и кражу», – уточнили в силовом ведомстве.

Молодых людей задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.04.20

«Нужно с мужьями работать!» Продавать алкоголь на Южном Урале не запретят. / В Челябинске приставы закрыли фирму, нарушившую самоизоляцию. / Плюс один: свежая статистика по коронавирусу в Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»