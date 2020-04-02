Неторопливость: на Урале чиновники лишь через неделю после заявления губернатора вмешались в ситуацию с пенями за ЖКХ

Госжилинспекция отреагировала на рекомендацию губернатора Челябинской области Алексея Текслера лишь через неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Челябинской области, вчера, 1 апреля, и. о. начальника Госжилинспекции Элла Никитина направила руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также ТСН, ТСЖ письмо с рекомендацией приостановить начисление пени лицам, имеющим задолженность по оплате ЖКУ.

Впрочем, коснется послабление далеко не всех южноуральцев.

«Во исполнение п. 1.7 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции от 23 марта 2020 года, утвержденного губернатором Челябинской области А.Л. Текслером, управляющим и ресурсоснабжающим организациям рекомендовано в отношении семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в связи с сокращением, переводом на неполную рабочую неделю, в целях оказания комплексной поддержки, приостановить действия по начислению и взысканию пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг», – говорится в письме.

Почему чиновникам ГЖИ понадобилось больше недели для того, чтобы донести рекомендацию областных властей до коммунальщиков (при этом снова в рекомендательной форме), остается лишь гадать. Означает ли это, что управляющие организации просто проигнорировали слова губернатора? Или у Госжилинспекции были более важные занятия?

В любом случае, и после письма от руководства ГЖИ коммунальщики вполне могут продолжить начисление пени, ведь указание сделано лишь в качестве рекомендации. А рекомендации, как известно, можно и не выполнять. Тем более, что управляющие организации уже заявляют о снижении поступлений оплаты за услуги ЖКХ. Даже в новых микрорайонах платежи упали зачастую вдвое.

Между тем, проблема платежей может стать еще острее. Так, например, даже те челябинцы, кто привык оплачивать коммуналку через онлайн-сервисы, жалуются на невозможность внести все платежи удаленно (например, есть сложности с оплатой услуги по обращению ТКО). Раньше подобные единичные платежи горожане могли вносить через банки, но в связи с режимом всеобщей самоизоляции банки с населением не работают. В итоге, челябинцы не могут вовремя внести платеж, по сути, по вине самих поставщиков услуги, не проработавших до конца возможности онлайн-оплаты, но платить за ошибки коммунальщиков предлагают самим горожанам (не распространяя на них даже рекомендации о неначислении пени).

Есть и еще одна проблема – пожилые южноуральцы. Очень немногие из них пользуются онлайн-сервисами для оплаты коммуналки. Заплатить же «вживую» они в сложившихся условиях не смогут. И за это коммунальщики на вполне законных основаниях могут начислить им пени. При этом власти не учитывают, что грядущие неплатежи могут иметь катастрофические последствия. Ведь именно пожилые граждане являются наиболее дисциплинированными плательщиками. Сейчас же их поставили не просто в условия невозможности своевременно внести плату, но и подпасть под штрафные санкции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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