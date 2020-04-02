Первым замминистра соцотношений Челябинской области стала чиновница с «силовой» поддержкой

Первым заместителем министра социальных отношений Челябинской области назначена супруга экс-начальника ГУ МВД региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первым заместителем министра социальных отношений региона Ирину Скалунову, ранее возглавлявшую Областной центр дополнительного образования детей.

Напомним, Ирина Скалунова – супруга Владимира Скалунова, возглавлявшего ГУ МВД по Челябинской области до 2014 года. У нее уже есть опыт министерской работы – чиновница долгое время работала в министерстве образования и науки региона. Однако, после отставки мужа она ушла из министерства, возглавив одно из учреждений ведомства. После того, как главой Южного Урала стал Алексей Текслер, долгое время ходили слухи о том, что именно Скалунова может возглавить региональный минсоц либо стать одним из руководителей министерства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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