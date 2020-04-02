В Копейске насильник убил жертву, уговаривая пойти на мировую

В Копейске будут судить насильника, расправившегося со своей жертвой, не пожелавшей заключить мировое соглашение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Копейска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что в ноябре 2018 года южноуралец изнасиловал 40-летнюю местную жительницу. Уголовное дело об изнасиловании 6 марта прошлого года было направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

При этом во время расследования копейчанин неоднократно встречался с пострадавшей женщиной, пытаясь договориться с ней о возможной компенсации причиненного ей морального вреда и нравственных страданий и снятии ею претензий.

В ходе очередной встречи 13 марта у дома копейчанки он вновь предложил обсудить сумму возможной денежной компенсации для прекращения в отношении него уголовного преследования. Однако, договориться не получилось. Вспыхнула ссора, во время которой нетрезвый насильник нанес женщине множество ударов, от одного из которых она скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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