Мэрия Челябинска заявила о возможном параличе ЖКХ

Власти Челябинска обеспокоены снижением собираемости платежей за коммунальные услуги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Челябинска обратилась к челябинцам, предприятиям и организациям с просьбой оплачивать квитанции своевременно, «так как недостаточная собираемость может парализовать работу коммунальных предприятий». Об этом сообщил в своем telegram-канале пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

В мэрии заявляют, что для всех жителей города существует возможность оплаты платежей онлайн.

Это можно сделать как на платформе системы «Город» www.gorod74.ru или с помощью «Сбербанк-онлайн», так и с помощью личных кабинетов и платежных ресурсов компаний:

Центр коммунального сервиса (вывоз мусора) – https://cks174.ru/oplata-chelyabinsk

МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение) – http://voda.uu.ru/about/registratsiya.php

Уралэнергосбыт – https://lk.esk-ural.ru/login/register

УСТЭК-Челябинск – https://lk.ustekchel.ru/

«Одиноким пожилым гражданам помощь в оплате коммунальных услуг окажут социальные работники и волонтеры, – напоминают чиновники. – Жителей Челябинска мы также просим помочь тем своим родственникам и близким, кто привык платить за коммунальные услуги через отделения банков и почты, осуществить платежи с помощью Интернета».

Впрочем, каким образом горожане смогут помочь своим родственникам, в мэрии не уточняют. Между тем, чтобы воспользоваться, к примеру, системой «Город» плательщик предварительно должен обратиться в офис «Челябинвестбанка» и оформить там специальную карту. Как это сделать в условиях, когда банки не работают, неизвестно.

Что делать пенсионерам, которые не имеют банковских карт или подключения к интернету – тоже не совсем понятно. В этом случае не помогут даже волонтеры.

Наконец, каким образом горожане смогут хотя бы получить у своих пожилых родственников квитанции, если им категорически запрещено их посещать в случае, если речь не идет о жизни и смерти?

Челябинск, Виктор Елисеев

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