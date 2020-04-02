«Единая Россия» в Челябинской области пиарится на коронавирусе

На Южном Урале режим всеобщей изоляции стал поводом для пиара «партии власти».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «единороссы» решили воспользоваться сложным положением, в каком оказались пожилые южноуральцы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, по мнению медиков, именно пожилые люди наиболее уязвимы для новой заразы. Поэтому еще до объявления в Челябинской области режима всеобщей самоизоляции власти всех уровней призывали южноуральцев старше 65 лет оставаться дома.

Для обеспечения пожилых людей необходимыми продуктами, лекарствами, решения других неотложных проблем подключили волонтеров. Кроме того, задействовали и сотрудников социальных служб. Прежде всего, внимание соцработников и волонтеров приковано к одиноким пенсионерам. Им готовы оказывать помощь бесплатно.

Однако в связи с продолжающимся ужесточением режима самоизоляции встал еще один вопрос: как быть с остальными пенсионерами, у которых хоть и есть родственники, но посещение ими родных стариков власти не то, чтобы не поощряют, а прямо запрещают, грозя всяческими карами. Единственным исключительным случаем чиновники называют прямую угрозу жизни и здоровью пожилого человека. Так что, по всей видимости, и эту категорию граждан придется передать на попечение волонтеров.

Хотя это порождает серьезные вопросы у пожилых южноуральцев. Получается, что власти запрещают им получать помощь от детей, внуков, племянников, но разрешают, чтобы им помогали совершенно незнакомые люди. А, значит, не исключаются до конца и факты мошенничества (как ни стараются этого избежать). Ведь родственников-то пенсионеры точно знают, а кто придет под видом волонтеров – еще вопрос.

Благо, многие южноуральцы готовы на добровольных началах помогать своим старшим землякам. Заявили о создании собственного волонтерского центра и в региональном отделении партии «Единая Россия». Казалось бы, благое дело.

Только, вот, не смогла «партия власти» обойтись и при реализации этой инициативы без весьма беззастенчивого пиара. Конечно, не была подобная склонность «единороссов» тайной и раньше. У всех на памяти и настойчивое стремление ЕР приписать исключительно своей заслуге реализацию на бюджетные средства национальных проектов по ремонту улично-дорожной сети, общественных пространств и дворовых территорий (последних – еще и с привлечением средств самих жителей).

Не удивило даже трепетное сопровождение работы исключительно волонтерского центра «Единой России» со стороны пресс-службы Законодательного собрания Челябинской области (органа отнюдь не партийного, а государственного).

Однако на сей раз «единороссы» пошли дальше. Так, telegram-канал «Русская Пресса» сообщает, что работники центров социального обслуживания населения, доставляющие продукты и лекарства одиноким пенсионерам навещают своих подопечных в одежде с символикой «Единой России». «То есть соцработники получают зарплату из бюджета, но при этом пиарят «ЕР» в преддверии выборов в законодательное собрание», – возмущаются авторы канала.

Но и это еще не все. Многие наблюдатели весьма удивлены тесным информационным взаимодействием «единороссовских волонтеров» и социальных служб. А как же закон о защите персональных данных, недоумевают эксперты.

Правда, некоторые околовластные «голоса» успокаивают: мол, волонтеры исключительно информируют чиновников о том, кто обратился к ним за помощью, чтобы те и другие не дублировали свои действия. Однако настораживают, к примеру, подобные пассажи: «Кроме того, активисты первичных отделений партии «Единой России» самостоятельно обзванивают пожилых граждан, интересуются их самочувствием, предлагают помощь в решении бытовых вопросов, напоминают о правилах поведения в период пандемии, доносят актуальную информацию о ситуации в регионе» (пресс-релиз «Волонтеры «ЕР» приходят на помощь владельцам домашних животных», размещенный на сайте регионального отделения ЕР 31 марта).

Получается, где-то «партия власти» персональные данные пожилых южноуральцев все-таки достала. И даже если им не передали эту информацию представители минсоца и служб социальной защиты, вопросы остаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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