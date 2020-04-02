Ученые объяснили, как правильно стирать одежду, чтобы обезопасить себя от коронавируса

Для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса, нужны полчаса, стиральный порошок и горячая вода. Об этом заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые провели эксперимент и выяснили, что температура инактивации вируса составляла 56°C при воздействии в течение 1,5 часов, 67°C – в течение часа и 75° – в течение получаса. При этом нужно использовать порошок или другие средства для стирки: содержащиеся в них поверхностно-активные вещества вирус не убивают, но смывают его вместе с частицами пыли, цитируют Нестерова «Известия».

Украинский врач Евгений Комаровский отмечает, что дезинфицировать одежду нужно в том случае, если на улице человек соприкасался с другими людьми, рядом чихали или кашляли, сам человек прикасался или прислонялся к чему-нибудь.

Комаровский подчеркивает: заражение происходит только через слизистую, поэтому ни в коем случае нельзя тереть глаза и нос немытыми руками.

Перед входом в дом лучше иметь дезинфицирующие коврики, а для уборки подойдет отбеливатель с хлором, добавил врач.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.04.20

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