В Челябинске начинают принудительную эвакуацию автомобилей, мешающих проезду во дворы и к мусоросборникам

В Челябинске начинают принудительную эвакуацию автомобилей, мешающих проезду во дворы и к контейнерным площадкам.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, часто уборочная техника просто не может подъехать к контейнерным площадкам, поэтому происходит переполнение мусорных баков.
С призывом убрать машины городское власти обращались еще вчера, но далеко не все челябинцы отреагировали.
Поэтому расчищать пусть мусоровозам будут с помощью эвакуаторов.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 03.04.20
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