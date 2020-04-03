В Челябинске начинают принудительную эвакуацию автомобилей, мешающих проезду во дворы и к мусоросборникам

В Челябинске начинают принудительную эвакуацию автомобилей, мешающих проезду во дворы и к контейнерным площадкам.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, часто уборочная техника просто не может подъехать к контейнерным площадкам, поэтому происходит переполнение мусорных баков.

С призывом убрать машины городское власти обращались еще вчера, но далеко не все челябинцы отреагировали.

Поэтому расчищать пусть мусоровозам будут с помощью эвакуаторов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.04.20

Умер малыш, пострадавший при взрыве в Магнитогорске. / Самые крутые слухи недели: муки выбора. / Коронавирусный карантин: вместо всплеска рождаемости – рост числа психических расстройств. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»