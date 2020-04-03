Привет из Аргентины: число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области снова выросло

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области увеличилось на 2. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом на сегодняшний день число заболевших составляет 23 человека: 12 в Челябинске, 5 – в Кизильском районе, по 2 в Магнитогорске и Брединском районе, по 1 – в Златоусте и Миассе. Болезнь у всех протекает в легкой и средней форме, у одного диагностирована пневмония.

Первичных положительных анализов на сегодняшний день 5 (2 в Челябинске, в Верхнеуральске и 1 в Магнитогорске): за последние сутки условно положительный диагноз поставлен женщине, вернувшейся из Аргентины. У трех человек с предварительно положительными анализами диагностирована пневмония средней степени тяжести.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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