Режим жесткой самоизоляции продлится в Челябинской области до 19 апреля

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, когда могут отменить режим жесткой самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Челябинской области продлило режим жесткой самоизоляции до 19 апреля. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

При этом дополнительных ограничений к уже существующим в регионе пока вводить не планируется. «Текущие ограничения считаю адекватными сложившейся ситуации. Изменение режима в дальнейшем возможно, если мы перестанем фиксировать новые случаи – на 14 день после фиксации последнего случая», – уточнил позицию властей глава региона.

При этом Алексей Текслер подчеркнул, что обеспечение карантинного режима будет жестким. Задействованы все – полиция, Роспотребнадзор, медики. Особенно губернатор отметил, что пока полиция сконцентрировалась на убеждении южноуральцев в необходимости соблюдения режима самоизоляции. Однако, со вчерашнего дня органы охраны правопорядка в праве применять и более жесткие меры.

Впрочем, южноуральцы уже более серьезно относятся к режиму самоизоляции, нежели в первые дни. Так, например, в Челябинске транспортный трафик снизился на 60%, на областных трассах снижение трафика достигает 75%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.04.20

Привет из Аргентины: число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области снова выросло. / В Челябинске резко вырос спрос на алкоголь. / В Челябинске начинают принудительную эвакуацию автомобилей, мешающих проезду во дворы и к мусоросборникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»