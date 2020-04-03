Задержана замминистра строительства Челябинской области

В Челябинске задержали заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в здании, где размещается министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, в первой половине дня начались обыски. Полиция перекрыла входы и выходы и начала выемку документов.

Так же известно, что задержана заместитель главы ведомства Татьяна Антонова. Интересно, что именно эта чиновница курировала строительство на территории Челябинского городского бора нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы, против которого выступили южноуральские экологи и активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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