На Южном Урале одиноким матерям раздадут продукты

Власти Челябинской области рассказали о дополнительных мерах социальной поддержки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южном Урале будет введена региональная доплата к пособию по безработице. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Это сделано в апреле, дальше за ситуацией будем наблюдать. Общая сумма такой выплаты составит 15 тысяч рублей. Надо сказать, что это общая сумма к федеральному пособию по безработице, которая выплачивается тем, кто встает на учет в центр занятости – по совокупности этот объем и будет достигать 15 тысяч рублей», – уточнил глава региона.

Кроме того, правительство Челябинской области планирует ввести социальный пакет для мам, самостоятельно воспитывающих детей, а также для многодетных семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. «Эти решения будут приняты в ближайшие дни, сейчас идет проработка этого решения. Это будет связано с обеспечение этой категории людей продуктами местных производителей», – рассказал Алексей Текслер.

Что касается экономики, то строители, дорожные предприятия и сельское хозяйство продолжают свою работу, напомнил губернатор. При этом все необходимые производственные совещания будут проходить без скопления людей. Кроме того, впервые за многие годы власти региона приняли решение временно отменить ранее объявленное ограничение передвижения грузовиков в весенний период и отключить автоматические пункты весового контроля. Это связано с существенным снижением нагрузки на автомобильные дороги из-за режима самоизоляции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.04.20

Задержана замминистра строительства Челябинской области. / Режим жесткой самоизоляции продлится в Челябинской области до 19 апреля. / Привет из Аргентины: число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области снова выросло. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»