В СКР объяснили причину задержания южноуральского замминистра

В Следственном комитете рассказали, почему задержали замминистра строительства Челябинской области.

Напомним, ранее стало известно об обысках в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинска и задержании заместителя руководителя ведомства Татьяны Антоновой.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, замминистра в 2016-2017 годах получила взятку в 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за содействие в получении оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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