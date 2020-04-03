Туалетов не будет: в челябинской «Коммунарке» не смогут подвести к каждой палате канализацию

В правительстве Челябинской области прокомментировать нехватку туалетов в палатах, оборудованных для больных COVID-19.

Напомним, ранее власти заявили, что роддом челябинской ГКБ №2 переоборудуют для приема беременных женщин и детей, заболевших COVID-19. В трехэтажном изолированном здании должны были разместиться палаты на 128 коек, оборудованные аппаратами ИВЛ.

Однако, вчера, 2 апреля, в интернете появились фотографии из больничного корпуса. Оказалось, что покидать палату на двух человек будет запрещено. Но в помещениях для больных не было туалетов. Будущим больным предлагалось справлять нужду в ведро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оценить условия в будущем корпусе для больных COVID-19 предложили во время сегодняшнего брифинга губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Глава региона затруднился с ответом, пообещав, что даст поручение разобраться в ситуации.

Позднее ситуацию прокомментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт. По словам чиновницы, здание роддома спроектировано по коридорному типу, и санузлы расположены на этаже, а не в палатах. При этом сделать туалеты в каждом изолированном помещении технически невозможно, признала Ирина Гехт, но в каждую палату проведут воду.

При этом главной задачей является максимально обеспечить каждое койко-место средствами спасения – подвести кислород.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.04.20

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