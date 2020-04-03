На ММК риск заражения коронавирусом снижают с помощью открытых дверей

В Группе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» решили снизить риск распространения инфекции с помощью принципа «открытых дверей».

Известно, что контактный способ передачи нового коронавируса является одним из самых распространенных и наряду с воздушно-капельным представляет серьёзную угрозу для людей. Поэтому на ММК решено не закрывать двери на всех пешеходных контрольно-пропускных пунктах (КПП), входах в пешеходные галереи и тоннели, административные здания цехов, столовые и на других объектах в местах массового прохода персонала. Это позволит избежать прямого контакта рук с дверными ручками и прочими поверхностями, на которых может находиться вирус.

Принцип «открытых дверей» подразумевает под собой обязательное условие нахождения дверей в открытом и жестко зафиксированном состоянии в период массового прохода персонала (с 6:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00), за исключением помещений, открытие дверей в которых приведет к отключению систем пожарной автоматики.

В подразделениях ПАО «ММК» и в подразделениях Обществ Группы ПАО «ММК» особыми распоряжениями должны быть назначены ответственные за организацию и контроль соблюдения принципа «открытых дверей».

Сотрудникам компании при контакте с дверными ручками, перилами, кнопками лифта и прочими поверхностями массового прикосновения рекомендовано использовать салфетки, ткань и прочие материалы, исключающие непосредственный контакт рук с данными предметами. После контакта использованный материал подлежит утилизации. Совместные усилия ответственных за выполнение этого распоряжения, а главное – серьёзное отношение каждого к собственной безопасности помогут остановить вирус.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 03.04.20

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