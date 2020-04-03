Вслед за высокопоставленной южноуральской чиновницей в Челябинске задержан директор ведомственного учреждения

В Челябинске задержали директора «Челябоблинвестстроя».

Как сообщал уже «Новый День», сегодня, 3 апреля, в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинска прошли обыски, а также задержали заместителя руководителя ведомства Татьяны Антоновой.

По данным следствия, замминистра в 2016-2017 годах получила взятку в 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за содействие в получении оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам (по некоторым данным, речь о строительстве скандально известного биатлонного стадиона в Златоусте).

Вслед за высокопоставленной чиновницей полиция задержала директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова, также подозреваемого в получении взятки. По всей видимости, и в этом случае задержание связано с историей срыва строительства биатлонного центра в Златоусте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.04.20

На ММК риск заражения коронавирусом снижают с помощью открытых дверей. / «Это возможно»: глава Банка России допустила рост безработицы. / «Мы не влияем на курс»: Банк России отказался от поддержки рубля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»