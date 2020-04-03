«Народ скорее с голоду сдохнет, чем от коронавируса»: южноуральцы задают вопросы, на которые Текслер не отвечает

Жители Челябинской области ответили губернатору на призыв вместе пройти испытание режимом самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера по поводу продления режима всеобщей самоизоляции вызвало негативную реакцию со стороны южноуральцев. Главным лейтмотивом стал вопрос: а на что мы будем жить?

Жители региона сетуют на то, что многие работники, занятые в частном секторе, как и сами предприниматели, не получат за вынужденные «выходные» ни копейки. Просто потому, что работодателям негде будет взять деньги даже на зарплату своим сотрудникам. При этом коммунальные платежи и кредитные выплаты в Челябинской области на период вынужденного отдыха никто не отменял и не замораживал.

«Мы готовы пройти вместе, – ответила на обращение главы региона одна из жительниц Южного Урала. – Главная помощь – отменить оплату за ЖКХ. Ведь не секрет, что многим не оплатят эти дни. Многим!!!» Женщину поддержали другие комментаторы. «Большинству не оплатят, а кто-то успеет разориться или остаться без работы», – без оптимизма отметил один из пользователей.

При этом некоторые напоминают, что в Москве, например, власти приняли решение об отмене взносов на капитальный ремонт до июня.

«ЖКХ платим мы, мы работать готовы, нам запретило работать государство. Раз оно запретило работать, пусть оно и платит за нас ЖКХ. Логично?» – рассуждают южноуральцы.

«За ЖКХ придется платить рано или поздно, но уже с пеней. Где взять средства на ежедневные покупки еды? У людей ипотека и кредиты», – напоминают жители региона.

Есть и еще целая категория южноуральцев, которым просто нечем себя обеспечить – самозанятые. «Вот, как быть косметологу, который не имеет права работать? Как я буду кормить детей своих? Ну, съедим все запасы, ну, потрачу последние сбережения, они же не вечные, а потом как платить за ЖКХ??? » – недоумевает челябинка.

«Я вот, например, осталась полностью без работы с ребенком, что мне делать? Скорее народ с голоду сдохнет, чем от коронавируса», – обреченно констатирует одна из участниц обсуждения. «Как быть людям, у которых кредиты, и многие сидят на маленьких окладах и проценты от продаж, как быть, если нет денег, чтобы платить кредиты? И что дальше?» – пытаются найти ответ на насущные вопросы южноуральцы.

При этом совет губернатора Алексея Текслера, прозвучавший сегодня утром, – оформлять официально статус безработного поможет далеко не всем. «Ну, получу я пособие 12 тысяч рублей. А у меня ипотека 14 тысяч», – делится своими проблемами один из южноуральцев.

«Понимаете, проблемы частников становятся проблемами обычных наемных работников. Нынешняя ситуация коснется всех, и мало кто из людей получит месячное содержание! – рассуждает другой. – Государство столкнуло работодателя с работником. При этом, не оказав никакой помощи. В нынешней ситуации нужно было отменить налоги для работодателя, тогда бы он мог выплатить зарплату, сделать скидки на аренду мест и так далее. А когда государству не интересны проблемы малого и среднего бизнеса, то сейчас каждый пытается выжить, как может! Выжить! Все эти каникулы с выплатами кредитов и ипотекой – бред. Это приведет к большим долгам. Как люди потом будут выплачивать? С чего?»

Отметим, что сегодня во время традиционного утреннего брифинга губернатор Алексей Текслер 2 минуты 30 секунд рассыпался в благодарностях перед одним из промышленных предприятий, обещавших поставить в область маски и некоторое медоборудование, 2 минуты рассказывал, как поддержат матерей-одиночек и многодетных, чей доход ниже прожиточного минимума, и дважды повторил, что те, кто зарегистрируется, как безработный, в службе занятости в апреле, получат 15 тысяч рублей.

Когда же его попросили рассказать, как быть с коммунальными платежами и кредитами тем, кто не лишился работы, а из-за вынужденного «отдыха» остался без доходов, буквально растекся мыслью, но ничего конкретного не сказал.

«Когда мы говорим о поддержке, которую я назвал, она в том числе будет касаться возможности заплатить за жилищно-коммунальные услуги, другие необходимые платежи… А вот что касается банков – в пакете правительства есть мысли об этом и дальше… Ну, мы сейчас не просто с банками, мы с правительством РФ работаем. Уже объявлены некоторых наших системообразующих банков об отсрочках, о существенном снижении процентов, реструктуризации тех долгов, которые есть. Нам сейчас важно сфокусироваться именно на принятии решении по отсрочкам и другим мерам поддержки, связанном с банками. Я думаю, определенные меры поддержки в этой части будут, но будем исходить, что будем двигаться в данном вопросе вместе с федеральным центром. Это, что называется, находится в процессе этот вопрос…»

Челябинск, Виктор Елисеев

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