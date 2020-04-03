Коронавирус «убил» популярную марку пива

В Мексике прекращают выпуск пива Corona.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мексиканская пивоваренная компания Grupo Modelo (принадлежит Anheuser-Busch InBev) сообщила о приостановке производства пива под брендом Corona c 5 апреля. Пост об этом появился в официальном аккаунте пивоваров в Twitter.

Это произошло после того, как правительство Мексики объявило о чрезвычайной ситуации и распорядилось приостановить работу компаний, продукция которых не относится к товарам первой необходимости. При этом деятельность Grupo Modelo признали несущественной.

В извещении о приостановке деятельности пивовары о готовности перевести более 75% сотрудников на работу из дома, и в то же время гарантировать поставки пива. «15 тысяч семей получают выгоду от выращивания солодового ячменя на 150 тысячах гектаров в год. При этом 800 тысяч бакалейщиков и грузчиков получают около 40% своего дохода от продажи пива», – напомнили мексиканскому правительству в компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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