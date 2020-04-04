Электротранспорт в Челябинске будет ходить только в определенные часы

Электротранспорт в Челябинске будет ходить только утром и вечером.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве дорожного хозяйства, совсем останавливать трамваи и троллейбусы нельзя: сотрудникам предприятий непрерывного цикла нужно добираться на работу и домой. Поэтому график движения скорректирован под пересменки.

С 4 по 19 апреля электротранспорт в Челябинске будет ходить с 5:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00.

Отмечается, что сокращать число вагонов на линиях пока не планируется: в указанное время на маршруты будут выходить 101 трамвай и 111 троллейбусов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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