В Челябинской области выросло число подтвержденных случаев коронавируса

За сутки коронавирус подтвержден еще у трех южноуральцев. Таким образом, число заболевших увеличилось до 26. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще у трех жителей области положительный результат дали первичные анализы.

У семи инфицированных болезнь протекает бессимптомной форме, у четверых пневмония, остальные переносят в легкой форме. Четыре человека уже выздоровели.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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