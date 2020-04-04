В Челябинской области выросло число подтвержденных случаев коронавируса

За сутки коронавирус подтвержден еще у трех южноуральцев. Таким образом, число заболевших увеличилось до 26. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще у трех жителей области положительный результат дали первичные анализы.
У семи инфицированных болезнь протекает бессимптомной форме, у четверых пневмония, остальные переносят в легкой форме. Четыре человека уже выздоровели.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 04.04.20
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