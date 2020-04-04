«Привезем и оставим»: в Челябинской области психбольницы срочно избавляются от пожилых пациентов

В Челябинской области в срочном порядке выписывают из стационаров пожилых пациентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родственников пациентов, находящихся в Областной клинической специализированной психоневрологической больнице №1, в ультимативной форме, ссылаясь на некий приказ Минздрава, поставили перед фактом: срочно забрать стариков домой. Речь идет о пожилых, страдающих деменцией и другими «небуйными» формами психических расстройств. Такие люди, как правило, не опасны для общества, но нуждаются в постоянном внимание и медицинском наблюдении, так как их психическое состояние может измениться в любой момент, плюс ситуация осложняется букетом других хронических и часто тяжелых заболеваний.

Мы обратились в министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой ответить на следующие вопросы:

Что это за приказ (просили приложить копию документа к комментарию)?

Если такое распоряжение, действительно, существует, то на чем оно основывается?

Если такое распоряжение, действительно, существует, то как оно коррелируется с распоряжением губернатора Алексея Текслера не покидать места пребывания гражданам старше 65 лет (за исключением случаев угрозы жизни и здоровью)?

Если такого распоряжения нет, то как быть родственникам пациентов, которых уже обязали как можно скорее забрать пенсионеров старше 65 лет из стационаров?

Предусмотрена ли в целом выписка из стационаров любого типа в период режима строгой изоляции (сегодня губернатор сообщил о продлении режима до 19 апреля):

а) пациентов старше 65 лет

b) пациентов моложе 65 лет?

6. Если такая процедура предусмотрена, то в каких случаях и как она коррелируется с распоряжением губернатора?

Официальный ответ министерства:

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Челябинской области в условиях регистрации на территории Российской Федерации и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 27.03.2020 г. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 246н), распоряжением Правительства Челябинской области от 31.03.2020 года № 177-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 года № 146-рп», во исполнение Поручения Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 27.03.2020 года, Министерством здравоохранения Челябинской области приняты приказы:

приказ № 438 от 27.03.2020 года «О работе медицинских организаций Челябинской области в условиях регистрации новой коронавирусной инфекции COVID-19»;

приказ № 429 от 26.03.2020 года «О временном приостановлении приёма и размещения детей в медицинских организациях по профилю санаторно-курортное лечение и реабилитация»;

приказ № 400 «О временном приостановлении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения и несовершеннолетних».

В связи новым порядком работы приостановлена плановая госпитализация в круглосуточный стационар с учетом переноса сроков оказания медицинской помощи в плановой форме пациентам в возрасте старше 65 лет, за исключением профиля коек онкологические (онкология), кардиохирургические (сердечно-сосудистая хирургия).

Обеспечивается госпитализация для оказания экстренной (неотложной) медицинской помощи и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, с условием размещения в палатах не более 2 человек и организацией питания пациентов в палатах. Пациенты, находящиеся на плановой госпитализации, в том числе и психоневрологических стационарах, заканчивают необходимое лечение и выписываются под наблюдение амбулаторной службы.

При невозможности выписки плановых пациентов из стационара (по месту проживания имеются лица на самоизоляции, отсутствуют необходимые условия для ухода), больные остаются в стационарных условиях с соблюдением требований к размещению.

Медицинской организацией, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, обеспечивается дистанционное наблюдение с использованием телефонной связи пациентов в возрасте старше 65 лет, пациентов, состоящих на диспансерном учете и оказание им медицинской помощи на дому при ухудшении состояния.

Так же, приостановлена госпитализация пациентов для санаторно-курортное лечения и реабилитации, за исключением реабилитационного лечения после пневмоний, острого нарушений мозгового кровообращения, острого коронарного синдрома.

По данному поводу мы связались и с главным врачом Областной специализированной психоневрологической больницы № 1 – Косовым Анатолием Михайловичем:

«Всех пожилых людей, кто нуждается в лечении, – мы не выписываем. Врачи продолжают работать с пациентами и заботятся об их здоровье.

На данный момент в двух гериатрических отделениях свыше 40 человек в возрасте от 65 лет.

Тех же, кто нуждается в реабилитации или уходе – по индивидуальным показаниям врачей, готовят к выписке. Также мы расторгаем договора по платным услугам.

Важно понимать, что в связи с COVID-19 нельзя допускать «скученности» людей, особенно пожилого возраста.

А мы на данный момент не можем обеспечить даже элементарного расстояния между пациентами в 1,5 метра. Повторюсь, из-за большого количества пожилых людей в больнице крайне сложно соблюдать карантин.

Все наши действия связаны с введёнными алгоритмами работы в условиях пандемии, Постановлениями главного санитарного врача и приказами Минздрава».

Отметим, ОКСПНБ №1, как и все больницы Челябинской области, находится на карантине с начала эпидемии гриппа: посетителей к пациентам не пускают, доступ в отделения имеют только их сотрудники и врачи, приезжающие на экстренные вызовы, поэтому не понятно, как инфекция может туда попасть, если все карантинные меры соблюдаются не на словах, а на деле.

А вот возвращение таких пациентов в семьи несет прямой риск их жизни и здоровью.

Во-первых, их нужно как-то доставить до нового места обитания: автобусы между городами не ходят, общественный транспорт работает в ограниченном режиме, далеко не у всех родственников есть личный транспорт и деньги на такси. В минздраве сообщили, что можно заказать транспортировку через минсоц. В министерстве социальных отношений на запрос РИА «Новый День» официально пока не ответили, но в телефонной беседе пояснили, что такой услуги нет. В отдельных муниципалитетах есть социальное такси, но заказывать его надо заранее (как правило, за несколько дней – прим. РИА «Новый День»), а пациентов, напомним, требуют забрать немедленно.

Но даже если вопрос с транспортом будет решен, нет никакой гарантии, что старик, долгое время находившийся в закрытой обстановке не «нацепляет» на свой и без того слабый иммунитет кучу вирусов, включая злосчастную «корону».

Как распоряжение немедленно выписать пожилых пациентов коррелируется со строжайшим запретом губернатора людям старше 65 лет прокидать места пребывания, в минздраве так и не ответили.

Во-вторых, стараясь избавиться от «лишних» стариков, никто не принимает во внимание ситуацию, в которой они окажутся после выписки. Кому-то из них приходится возвращаться в неблагополучные семьи к пьющим и вечно ругающимся родственникам, кому-то – на тесную жилплощадь, где и без них развернуться невозможно. Многие из них требуют неусыпного внимания. И все это на фоне предупреждения психологов о том, что режим самоизоляции ведет к росту психологической напряженности и насилия в семьях.

«При невозможности выписки плановых пациентов из стационара (по месту проживания имеются лица на самоизоляции, отсутствуют необходимые условия для ухода), больные остаются в стационарных условиях с соблюдением требований к размещению», – говорят в минздраве.

А родственники выписываемых пациентов психбольницы утверждают, что им ставят ультиматум: «Не придете забирать, мы привезем его по месту регистрации и оставим на лавочке». И никаких разговоров об условиях и возможности ухода.

В-третьих, вернувшись в семью, старики подвергаются гораздо большей опасности подхватить коронавирус, чем в больнице: родственникам приходится ходить в магазин, аптеку, многим – на работу (в очередной раз напомним, что масок в аптеках нет, и большинство людей – как здоровых, так и больных – вынуждены обходиться без них).

Наконец, у оставшихся без медицинского надзора стариков, да еще в разгар весны, запросто могут обостриться не только психические заболевания, но и прочие хронические патологии. А плановые приемы, напомним, во всех больницах отменены.

Минздрав говорит о возможности дистанционного наблюдения с использованием телефонной связи, но очень трудно представить, как специалист будет по телефону увещевать старика, борющегося с демонами в своей голове и кроющего матом внуков, подозревая в них чертей, или лечить старушку с обострившейся астмой. Если такая «связь» вообще состоится. К узким специалистам и в обычное-то время попасть на прием было невозможно, а в нынешних условиях – это вообще из области фантастики.

Так что, скорее всего, родственникам буквально выпихнутых из больниц стариков со всеми этими проблемами придется остаться один на один. Зато больницы выполнят инструкцию.

P.S. Тем, кто готов возмутиться бессердечностью родственников, определяющих психически нездоровых стариков в различные «учреждения», предлагаем почитать форумы тех, кому приходится жить с людьми, страдающими деменцией, Альцгеймером, шизофренией и проч.: мало не покажется.

Челябинск, Светлана Намская

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