В Челябинской области подтвержден новый случай коронавируса

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции. В целом на территории региона зафиксировано 27 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения, четверо заболевших уже выписаны. На госпитализации остаются 23 человека (в Челябинске – 11, Кизильском районе – 5, Магнитогорске – 2, Златоусте – 1, Бредах – 2, Верхнеуральске – 2).

Условно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, то есть первичные анализы дали положительный результат, – 5 (из них 4 новых).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.04.20

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