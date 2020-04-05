В Челябинской области выписаны первые штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Челябинской области выписаны первые штрафы за нарушение режима самоизоляции: две женщины заплатят по 15 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, дамы – одна жительница Калининского района Челябинска, другая – Магнитогорска, вернулись из-за границы, но режим самоизоляции, несмотря на выданное предписание, не захотели. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения обеим придется заплатить штраф.

В целом, полиция выявила 204 факта нарушения режима самоизоляции со стороны вернувшихся из-за границы, из них за последние сутки – 19.

Челябинск. Другие новости 04.04.20

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