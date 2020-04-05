На Южном Урале резко похолодает

На Южном Урале ожидается похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже грядущей ночью столбики термометров перейдут в отрицательную зону. Днем в понедельник ожидается не выше +10, а в горах воздух прогреется всего до +1.

Ночью и днем ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, в горных районах очень сильные. Это приведет к отложению мокрого снега и наледи на проводах, на дорогах – гололедица.

В вторник и среду днем прогнозируется не выше +2, в некоторых районах будем морозно.

Потеплеет, согласно предварительному прогнозу, только к концу наступающей недели.

Челябинск, Павел Зварзин

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