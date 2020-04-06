В Челябинской области появился новый омбудсмен

Законодательное собрание Челябинской области утвердило кандидатуру Юлии Сударенко на пост уполномоченного по правам человека в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 6 апреля, в ходе очередного заседания депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли решение о назначении Юлии Сударенко уполномоченным по правам человека на Южном Урале. Новый омбудсмен принесла присягу.

Напомним, пост уполномоченного по правам человека стал вакантным в середине февраля, когда недавно назначенный омбудсменом Антон Шарпилов подал в отставку на фоне семейного скандала, не закончившегося и по сей день.

20 марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил кандидатуру Юлии Сударенко на должность уполномоченного по правам человека. В то время она занимала должность начальника регионального управления министерства юстиции Российской Федерации.

Юлия Сударенко окончила Челябинский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. Имеет чин государственного советника юстиции Российской Федерации 3 класса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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