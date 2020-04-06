Челябинцам вернули автобусный маршрут №33

В Челябинске возобновили движение автобуса №33.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, перевозчик ООО «Вектор +» приступил к работе по обслуживанию автобусного маршрута № 33 «ЖД вокзал – Челябрыба».

В соответствии с условиями заключенного контракта, на линии будут работать два автобуса ежедневно по следующему расписанию:

«ЖД вокзал»

6:00, 6:50, 7:40, 8:30, 9:53, 10:43, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:39, 20:29.

«Челябрыба»

6:46, 7:36, 8:26, 9:16, 10:39, 11:29, 14:56, 15:46, 16:36, 17:26, 18:16, 19:06, 20:25, 21:15.

Подробное расписание на сайте. К оплате принимаются социальные и транспортные карты.

В обе стороны автобусы заезжают к поликлинике трубопрокатного завода (ГКБ №9) на улице 5-я Электровозная. При движении от остановки «Челябрыба» автобус также будет делать заезд в поселок Фатеевка.

Остановки на маршруте:

В прямом направлении: Железнодорожный вокзал, Кафе «Меридиан», ГКБ №9, Солнечный берег, Новороссийская, Озеро Смолино, ДК «ЧТПЗ», Школа, Площадь имени Якова Осадчего, ЗЭМ, Механический завод, Сад «Энергетик», Гаражи, Обуховская, Горелова, ЧКПЗ , Мясокомбинат, Челябрыба.

В обратном направлении: Челябрыба, Мясокомбинат, Кладбище, Костромская, Поселок Фатеевка, Костромская, Кладбище, ЧКПЗ, Горелова, Обуховская, Гаражи, Сад «Энергетик», Механический завод, Энергетиков, ЗЭМ, Площадь имени Якова Осадчего, Школа, ДК «ЧТПЗ», Озеро Смолино, Новороссийская, Школа №130, ГКБ №9, Солнечный берег, Школа №130, улица Барбюса, Гончаренко, Кафе «Меридиан», Привокзальная площадь, Железнодорожный вокзал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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