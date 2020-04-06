На крупном челябинском предприятии погиб рабочий

На Челябинском металлургическом комбинате погиб рабочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла днем 5 марта на территории одного из цехов промышленного предприятия Челябинска.

По данному факту организована доследственная проверка.

Известно, что смертельный случай произошел в цехе №2 Челябинского металлургического комбината.

По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы, попав в бункер для приема шлака. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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