Не летают самолеты, не ходят поезда: число жд и авиарейсов из Челябинска существенно сокращено

РЖД изменила график движения поездов: в Москву из Челябинска можно будет попасть через день, сообщение с другими городами существенно сокращается. Отменен и ряд авиарейсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», временно сокращена периодичность курсирования фирменного поезда №13/14 «Южный Урал» сообщением Челябинск – Москва: он будет отправляться через день. Из Челябинска такой график вводится с 8 апреля, из Москвы – с 10 апреля.

Поезд №191/192 «Челябинск – Санкт-Петербург» отменяется из Челябинска 8, 12, 16, 20, 24 апреля, а также с 10 мая, из Санкт-Петербурга – 10, 14, 18, 22, 26 апреля, а также с 12 мая.

Поезд №455/456 «Челябинск – Новороссийск» будет отправляться по нечетным дням: из Челябинска – с 25 мая по 23 июня (кроме 31 мая, 11, 13 июня), из Новороссийска ­– с 27 мая по 25 июня (кроме 2, 13, 15 июня).

Поезд №12/11 «Челябинск – Омск» будет отправляться один раз в четыре дня: из Челябинска с 31 мая, из Омска – с 11 июня. Для поездов, отправляющихся из Омска и Челябинска после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от/до станций, расположенных на территории Казахстана.

Поезд №12/47 «Челябинск – Владивосток»: беспересадочные вагоны будут отправляться один раз в четыре дня: из Челябинска с 31 мая, из Владивостока – с 6 июня.

Часть рейсов отменили и авиакомпании. Так, компания Red Wings еще в 20-х числах марта отменила все рейсы из Челябинска до Санкт-Петербурга на апрель, пассажиры сообщают, что средства, потраченные на билеты, не вернули до сих пор.

На сегодняшний день из всех ежедневных авиарейсов в Москву остались только 3, в Санкт-Петербург – 1 и тот вечерний.

А на завтра онлайн-табло аэропрта вообще не показывает никаких вылетов, хотя прибытие самолетов запланировано.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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