Число заболевших коронавирусом на Южном Урале превысило 30 человек

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области увеличилось еще на 4 человека. ОБ этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее количество подтвержденных случаев в регионе составляет 31. Еще у одного человека положительный результат дал первичный анализ.

За нарушение режима самоизоляции привлечены к ответственности 3 южноуральца, вернувшиеся из-за границы. В суд переданы дела еще на 13 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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